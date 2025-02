Simone Inzaghi, dopo la vittoria per 1-0 sul Genoa, ha concesso un giorno di riposo a quasi tutti i suoi ragazzi. Ad Appiano Gentile – come appurato da FcInterNews - infatti si sono presentati per un personalizzato anche gli infortunati Thuram e Correa. Tuttavia altri calciatori dell’Inter – nonostante il day off – si sono presentati al centro sportivo nerazzurro per poter lavorare.

Domani verranno valutate le condizioni di Correa, uscito anzitempo col Grifone per una distorsione: l’argentino potrebbe anche essere sottoposto ad accertamenti strumentali. Capitolo Frattesi: ieri non era al 100%, percepiva fastidio e questo non gli ha permesso di scendere in campo nel secondo tempo. Anche lui verrà probabilmente valutato tra ventiquattr’ore (anche se non è detto): per il momento però non sembra nulla di preoccupante.

