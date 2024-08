Tutti pazzi per Luca Di Maggio. Tra i giovani canterani dell'Inter più richiesti sul mercato figura anche il nome del centrocampista classe 2003, reduce dall'esperienza agli Europei U19 che lo ha visto protagonista al punto da essere inserito nel Best 11 della competizione. E in Viale della Liberazione sono consapevoli delle potenzialità di questo ragazzo, al punto da voler ponderare al meglio il prossimo step per evitare che il processo di crescita si interrompa in caso di scelta infelice.

Al momento, secondo quanto risulta a FcInterNews, in fila per Di Maggio ci sono Cesena, Mantova, Spezia, Reggiana, Ternana e Pescara. L'Inter deciderà in settimana dove prestarlo, consivinta che una stagione in Serie B sarebbe l'ideale per lui.