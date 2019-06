Nonostante l'avvicendamento in panchina, non si è ancora sopito l'interesse dell'Inter nei confronti di Steven Bergwijn. Con i contatti tra i nerazzurri e l’entourage del giocatore che non smettono di cessare. Secondo quanto appurato da FcInterNews, Fulco van Kooperen, l’agente del talentuoso esterno olandese, ha incontrato, ancora una volta, i dirigenti della Beneamata a Milano qualche settimana fa, in occasione della sfida interna a San Siro tra il Biscione e il ChievoVerona (13 maggio). Attenzione: non esiste ad oggi un accordo definito e definitivo tra il calciatore, o chi lo rappresenta, e la società meneghina, né tantomeno un’intesa con il Psv Eindhoven, la società detentrice del cartellino del ragazzo di Amsterdam, per la cessione del classe ’97. Ma è chiaro che questi colloqui, iniziati mesi e mesi fa, gettano delle potenziali basi importanti per il futuro del forte esterno.

Le prossime settimane in tal senso potrebbero essere determinanti. Antonio Conte dovrà dare il suo benestare sul trasferimento e, in seconda battuta, i nerazzurri dovranno andare incontro ai desiderata economici della società olandese e sferrare eventualmente poi l’affondo decisivo con i rappresentanti del giocatore. La trattativa quindi è tutt’altro che conclusa. Per la sua evoluzione servirà ancora un po’ di pazienza, come è giusto che sia nel calciomercato estivo. Ma le premesse per un esito positivo dell’affare Bergwijn-Inter, e una conclusione felice per tutte le parti in causa, sembrano poter esserci davvero tutte. Sempre che il nuovo allenatore dell'Inter lo consideri una pedina utile per lo scacchiere che ha in mente.

