Da tempo l'Inter sta monitorando il mercato sudamericano e in particolare quello argentino alla ricerca di giovani talenti da acquistare prima che esplorano e i costi diventi o inaccessibili. L'ultimo profilo è quello di Santino Andino, jolly offensivo in forza al Godoy Cruz, 19enne già Nazionale albiceleste U20 che promette benissimo. Ma non si tratta di un'operazione così semplice, almeno da quanto fa capire José Manzur, presidente del club argentino, in esclusiva per FcInterNews.it.

Queste le dichiarazioni del numero uno del club di Mendoza: “Il cartellino del giocatore è al 100% di nostra proprietà. La clausola rescissoria è di 20 milioni di dollari (circa 19 milioni di euro, ndr). L'Inter? Anche due club di Premier League si sono informati sulla sua situazione. Il mercato va avanti. È un discorso per il prossimo giugno, non per l’immediato. Adesso sono in atto le consultazioni, le società interessate ad Andino dovranno aspettare”.

