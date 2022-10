Nella giornata di oggi Edin Dzeko ha trovato il suo gol numero 100 (poi anche 101) in Serie A. Un bottino raccolto dal 2015 ad oggi con le maglie della Roma prima e dell’Inter poi. L’attaccante bosniaco sui propri social ha voluto celebrare così il momento: “100 gol in Serie A e non mi fermo. Sono felice per questo nuovo traguardo, grazie all’Inter e alla Roma”, le sue parole dopo la vittoria di oggi contro il Sassuolo.