L'impatto di Marcus Thuram sulla Serie A è stato devastante. E forse nemmeno all'Inter si aspettavano un ingresso tanto dirompente dell'attaccante, arrivato in estate senza sborsare un euro di cartellino.

Oggi, proprio dalla Francia, arriva la celebrazione del figlio di Lilian. "L'Inter ha messo a segno un colpo da maestro ingaggiando Marcus Thuram dal Borussia Mönchengladbach. E il giovane attaccante francese si è rapidamente affermato come uno dei migliori acquisti nella storia recente del club - sottolinea Sport.fr -. Fin dal suo arrivo, Thuram è stato una risorsa preziosa per la squadra, dando un contributo significativo in Serie A e Champions League. In sole 19 presenze ha segnato 6 gol e fornito 10 assist, dimostrando la sua versatilità e capacità di essere sia un marcatore che un creatore".

E viene ricordata anche la crescita a livello di valore di mercato: oggi Thuram vale almeno 70 milioni di euro. E questo racconta tanto dell'impatto avuto dalla punta. "Thuram, al di là delle prestazioni in campo, ha conquistato i tifosi dell'Inter con la sua professionalità e il suo impegno per la squadra. Viene evidenziata anche la sua influenza positiva nello spogliatoio, che lo rende non solo un giocatore di talento, ma anche un potenziale leader", sottolinea Sport.fr.



ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!