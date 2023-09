Secondo quanto riportato dalla Bild, l'ex juventino e oggi giocatore del Bayern Monaco, Kingsley Coman, avrebbe provato a dissuadere Benjamin Pavard dal passare all'Inter. Il connazionale avrebbe infatti detto al difensore che il trasferimento non era un treno che passa una volta nella vita e che avrebbe potuto decidere il suo futuro con calma a fine stagione, argomentando che a suo dire i tedeschi sono un club più grande dei nerazzurri in Europa. Un tentativo che, come evidente, non è andato a buon fine.