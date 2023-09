Intervenuto come di consueto negli studi di Sky Calcio Club, l'ex difensore Giuseppe Bergomi parla così del momento vissuto dall'Inter dopo il 4-0 contro la Fiorentina: "L'Inter è una squadra consapevole, non alza i ritmi all'inizio: rispetta l'avversario e una volta che sblocca la partita è anche bella da vedere per come conduce i contropiedi. Io Thuram non lo apprezzo tanto in profondità ma soprattutto nella gestione della palla. In questo assomiglia a Dzeko. Le giocate che fa per i compagni sono incredibili".

Sulla difesa: "De Vrij sta giocando molto bene. Difendono bene tutti. Rispetto all'anno scorso si compattano bene tutti. Ogni tanto rischiano di prendere qualche contropiede perché i centrocampisti sono tutti dei numeri dieci, ma i difensori sono attenti. Poi credo che Pavard prenderà il posto da titolare, ma Darmian è un computer, è sempre preciso".