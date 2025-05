Il pari inaspettato del Napoli con il Genoa al Maradona ha cambiato tutto. E non solo a livello di classifica. Ora l'Inter sembra avere la serenità necessaria per concludere la stagione, nonostante impegni gravosi, mentre gli azzurri appaiono impauriti e schiacciati dall'ansia.

Sulla Gazzetta dello Sport, Beppe Bergomi riflette: "È impossibile dire con esattezza cosa succederà in questa giornata, ma è normale pensare che il Napoli sia favorito per il successo finale. In ogni caso, sarà un turno imprevedibile per tutti, soprattutto per la squadra di Conte, e non è detto sia decisivo - si legge -. Come reagirà al -1 non possiamo saperlo, ma è ovvio che la pressione salga. L’Inter ha improvvisamente il vento in poppa ed essere in corsa per il campionato può essere un bene anche per la Champions: la squadra è obbligata ad essere viva fino all’ultimo secondo".

"Arrivati a questo punto, è l’emotività che conta, più della tecnica e dei possibili calcoli. Il Napoli affronta un ottimo Parma, che può farle male in molti modi, ma siamo sicuri riesca a reggere dietro la fisicità di Lukaku e McTominay?", si domanda lo Zio.