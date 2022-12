Dopo l'anticipazione di ieri notte (RILEGGI QUI), ecco altri pezzi dell'intervista che Nicolò Barella ha concesso alla Gazzetta dello Sport direttamente dal ritiro di Malta.

Barella, che spiegazione si è dato guardando la classifica?

"Che un campionato lo vince chi è più equilibrato e fa meno errori. Finora il Napoli non ne ha commessi, mentre noi ne abbiamo fatti tanti... Da un certo punto in poi, però, ci siamo riuniti per risolvere la questione tutti insieme e i risultati si vedono".

Siete risaliti in campionato con in mezzo lei, Mkhitaryan e Calhanoglu. Non c’è il rischio che ora Brozovic sia di troppo?

"Davanti alla difesa Brozo è il migliore del mondo. Ci sarebbe anche Casemiro, ma lo interpreta in maniera diversa. Nessuno è come Marcelo, il suo posto non è in discussione. Ma abbiamo un centrocampo completo, con tante soluzioni. Ad esempio Micki è il giocatore più intelligente con cui abbia mai giocato: sa fare bene ogni ruolo. Calha ha la visione totale di cosa significhi essere un centrocampista".