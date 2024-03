L'audizione in programma questa mattina da remoto, alle ore 10, di Acerbi è durata poco meno di un'ora. Il procuratore federale Chiné ha ascoltato il difensore dell'Inter, accusato da Juan Jesus di avergli rivolto un insulto razzista durante la sfida tra Inter e Napoli, disputata a San Siro e valida per l'ultimo turno di campionato.

Secondo quanto riportato dall'Ansa, Acerbi ha ribadito il concetto dell'incomprensione di campo, ribadendo di non aver proferito alcuno insulto discriminatorio nei confronti dell'avversario. In giornata è prevista anche l'audizione di Juan Jesus, sempre in video collegamento. Poi la Procura trasferirà le sue conclusioni al Giudice sportivo che prenderà una decisione la prossima settimana.