Graziano Bini, ex difensore e capitano dell'Inter, intervistato da TAG24 ha parlato dello Scudetto vinto dai nerazzurri eleggendo il giocatore a suo dire più determinante: "Ci sono stati tanti calciatori determinanti, ma per me il migliore in assoluto è stato Henrikh Mkhitaryan. Ha fatto un campionato straordinario e sento che troppo spesso non viene incensato come merita. Si fanno sempre altri nomi e lui passa più inosservato, ma a mio avviso è stato pazzesco”.

La vittoria dello scudetto decreta in maniera definitiva il livello di Inzaghi?

“Quest’anno ha dimostrato di essere maturato molto, ma per dimostrare di essere un grandissimo allenatore dovrà vincere ancora qualcosa perchè non basta uno scudetto. E’ cresciuto e migliorato molto, questo è innegabile. Credo che sia sulla strada giusta per diventare un grande tecnico e mi auguro che l’Inter possa aprire un ciclo vincente, puntando a fare qualcosa di importante anche a livello internazionale. Molto ovviamente dipenderà anche dal mercato e per questo aspetto di capire cosa vorrà fare Marotta”.