Intervistato da Tutto Mercato Web, l'agente Davide Torchia ha esaltato la stagione di Yann Sommer con la maglia dell'Inter: "Solamente uno sprovveduto poteva dire che Sommer era stato preso per tappare un buco. Parliamo di un portiere forte, di livello internazionale. Così come gli altri giocatori dell'Inter, ha fatto una grande stagione, offrendo anche qualcosa in più rispetto a quello per cui era stato preso".