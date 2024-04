Sarà pienone domani a San Siro e non solo per la festa Scudetto dell'Inter. Secondo quanto riferito da Sport Mediaset, infatti, Milano sarà letteralmente invasa per la parata dei campioni d'Italia per le strade della città, che scatterà da San Siro alle ore 16. Ad aspettare Lautaro Martinez e compagni sono attese almeno 50.000 persone nel percorso che toccherà tra le varie tappe anche Piazzale Lotto, corso Sempione, corso di Porta Nuova, Piazza della Repubblica, Via Manzoni e Piazza Scala fino all'arrivo in Duomo intorno alle 20 per una parata di otto chilometri, fino al saluto dalla Terrazza 21.

