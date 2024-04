Un successo agevole per 3-0 permette al Frosinone di incamerare un successo importantissimo nella lotta per la salvezza e certifica la fine della corsa per la Salernitana di Stefano Colantuono, che dopo tre stagioni saluta la Serie A e retrocede artimeticamente in Serie B. Rivedi gli highlights del match del Benito Stirpe nel video a fondo pagina.