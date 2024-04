Aprirà alle 15 di lunedì 29 aprile, la prevendita dei biglietti per Sassuolo-Inter, gara in programma sabato 4 maggio alle ore 20.45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia e valevole per la 35esima giornata di Serie A. Il club neroverde comunica che per quel che riguarda il settore ospiti, la prevendita si concluderà alle ore 19 di venerdì 3 maggio; nessun tagliando sarà venduto nel giorno del match. Il prezzo dei biglietti è di 40 euro.