Giorgio Furlani, AD del Milan, si è presentato ai microfoni di Dazn volendo chiarire le voci di questi giorni: "Ora siamo focalizzati sulla conquista del secondo posto. Ci sono tante voci in giro, noi vogliamo lavorare duro. Tutte queste voci danno un po' di fastidio, e adesso diciamo basta perché vorremmo giocare a calcio e vincere le partite per restare al secondo posto. Sono stati fatti decine di nomi, stiamo programmando il futuro col mercato per rinforzare la squadra. Quest'anno non abbiamo vinto, ma quello è l'obiettivo sul quale lavoriamo".