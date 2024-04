Un punto a testa tra Juventus e Milan, che non si fanno male allo Stadium. Termina a reti bianche un confronto molto tirato che ha visto i bianconeri maggiormente propositivi nel corso della ripresa. Decisivo in più circostanze Sportiello, che ha negato la vittoria ai bianconeri. La truppa di Pioli era in piena emergenza dopo il derby, prova maiuscola del reparto arretrato. Non cambia la situazione nella corsa al secondo posto.