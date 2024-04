Da Pescara, dove ha presenziato alla convention di Fratelli d'Italia, il Ministro dello Sport Andrea Abodi è tornato ad esprimersi sulla designazione di Maria Sole Ferrieri Caputi e delle assistenti Francesca Di Monte e Tiziana Trasciatti per la partita di domani pomeriggio tra Inter e Torino: "Sono convinto che non sia solo marketing e comunicazione- ha detto- ma l’impegno programmatico per fare in modo che quello che sembra un fatto eccezionale diventi normalità”.