Dura posizione presa da diversi calciatori della Premier League nei confronti della FIFA e del nuovo format della Champions League e Mondiale per Club a 32 squadre che partirà nell'estate 2025. Secondo quanto reso noto da Calcio e Finanza, i "sindacati hanno riferito che se non arriverà una risposta concreta, che recepisca tutte o parte delle osservazioni emerse e rappresentate alla FIFA, in occasione del prossimo Concilio in programma il prossimo 17 maggio in Thailandia, arriveranno 'interventi concreti, perché la situazione non è più sostenibile'".

"I calciatori non possono più accettare che il proprio calendario sia scandito in questa maniera da altri senza una preventiva condivisione", si legge in una delle motivazioni che hanno spinto gli atleti a schierarsi contro il massimo organo calcistico mondiale.