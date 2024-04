Dagli studi di Sky Sport, l'ex attaccante di Sampdoria e Udinese Fabio Quagliarella parla di Lautaro Martinez rivelando la sua sorpresa per l'evoluzione tecnica del Toro: "Quando è arrivato sinceramente non pensavo diventasse così forte, poi lo è diventato in maniera incredibile. La cosa bella è che fa giocare bene la squadra, poi riesce a fare gol in ogni modo. Lautaro è davvero un giocatore bello da vedere".