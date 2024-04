L'ex portiere Simone Braglia, interpellato da Tmw Radio, ha commentato la vittoria dell'Inter, facendo un passo indietro: "L'alchimia che si era creata al Milan post Covid era stata travolgente, io ho sempre detto che lo abbia meritato il Milan quello scudetto e non che lo abbia perso l'Inter. Pioli era stato bravo ad approfittare dell'unione dello spogliatoio, alla prima difficoltà si è sciolto tutto. La Juventus quest'anno era adibita per correre insieme all'Inter, doveva essere valorizzata così com'è successo all'epoca al Milan. Quest'anno ha deluso più la Juventus, qualitativamente poteva battagliare per vincere lo scudetto, Allegri ha il miglior attacco della Serie A leggendo i nomi che compongono il suo reparto offensivo".