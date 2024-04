Alessandro Florenzi, esterno del Milan, parla ai microfoni di DAZN poco prima del match contro la Juventus, partita che arriva dopo la scottante sconfitta nel derby con conseguente festa dei nerazzurri per la conquista del campionato nelal San Siro rossonera: "Questa sfida ha un valore importante, dare un segnale oggi sarebbe importante per noi e per tutto l'ambiente Milan. Dopo un derby perso in quel modo si reagisce girando pagina e cercando le forze ognuno dentro noi stessi. Dalle cadute si impara di più rispetto a quando si vince".