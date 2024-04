In attesa del trofeo dello Scudetto, che sarà consegnato all'Inter dopo la partita contro la Lazio, il ventesimo titolo tricolore fa già bella mostra di sé in tutta la struttura di Appiano Gentile. Vetrate, muri e bacheche della Pinetina sono già state 'affrescate' a tema con rimandi al campionato appena vinto un po' ovunque, come testimonia sui social anche lo stesso club nerazzurro.

