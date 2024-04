L'Inter ha vinto strameritando lo Scudetto, portando a casa la seconda stella. Domani sarà grande festa, nel frattempo c'è spazio per i giudizi valutativi, come quello di Maurizio Compagnoni ai microfoni di Sky Sport: "Non credo che lo scorso anno l’Inter fosse la squadra più forte, ma lo era probabilmente quando lo ha vinto il Milan. Questo è ciò che ha voluto sottolineare Pioli con le sue parole. Quest’anno i nerazzurri sono cresciuti tantissimo, dopo la finale della Champions League è scattato qualcosa nei giocatori che sono come entrati in un’altra dimensione. Uno dei giocatori cresciuti più di tutti è Mkhitaryan, che è tornato a livelli che sembravano essere inimmaginabili".