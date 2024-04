Federico Dimarco non sarà a disposizione di Simone Inzaghi domani contro il Torino. La Gazzetta dello Sport conferma che il giocatore nerazzurro può andare comunque in panchina; la prossima settimana, se non si sentirà meglio, si sottoporrà ad accertamenti strumentali. Contro i granata al suo posto giocherà Carlos Augusto, con Matteo Darmian sulla corsia destra. In difesa, davanti a Yann Sommer, ci saranno Pavard, De Vrij e Bastoni, mentre in mezzo al campo Nicolò Barella è certo mentre Hakan Calhanoglu e Henrikh Mkhitaryan sono insidiati da Kristjan Asllani e Davide Frattesi.

In avanti probabile che partano dal 1' Marcus Thuram e Lautaro Martinez, con Marko Arnautovic e Alexis Sanchez pronti a entrare a partita iniziata. La squadra stasera resterà in ritiro alla Pinetina.

