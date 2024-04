Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha commentato a Dazn la prestazione dello Stadium, dove i rossoneri hanno pareggiato zero a zero. Riflessione sul percorso stagionale: "Posso aver fatto degli errori, la stagione poteva essere migliore ma se abbiamo preso tanti punti di distacco dall'Inter le altre stanno peggio di noi. Loro hanno fatto qualcosa di eccezionale, noi abbiamo cambiato tanto ma questo gruppo ha le potenzialità per essere protagonista".