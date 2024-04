La Sampdoria di Andrea Pirlo ferma la corsa del Como: finisce 1-1 la sfida di Marassi, valida per la 35esima giornata di Serie B, tra i blucerchiati in lotta per i playoff e i lariani di Osian Roberts, che disputano un incontro ottimo ma devono fare i conti con la giornata di ispirazione di Filip Stankovic, che in almeno quattro circostanze nega con delle parate di pregevole fattura la rete di biancoazzurri. Como che rischia di pagare cara l'improduttività quando Fabio Borini porta in vantaggio i doriani, ma a otto dal novantesimo, al termine di un autentico flipper in area, Patrick Cutrone trova la rete del pari. In campo anche Sebastiano Esposito, ammonito nel finale.

Pareggio che fa compiere un mezzo passo indietro al Como, che resta secondo ma ora a cinque punti dal Parma che la prossima settimana può festeggiare il ritorno in Serie A, e col fiato del Venezia, vittorioso ieri contro la Cremonese, nuovamente sul collo. La Samp resta agganciata all'ottavo posto, l'ultimo potenzialmente utile per la post season, col Pisa indietro di un punto.