Dopo aver ribadito obiettivi e visione comuni con il Milan circa il nuovo stadio (LEGGI QUI), l'amministratore delegato dell'Inter Alessandro Antonello, ha parlato della necessità di ripensare alcuni paradigmi economici del mondo del calcio: "Certi compensi a cui si era arrivati prima della pandemia erano drogati. Ora bisogna tornare a un equilibrio tra spese e incassi. Serve una gestione sostenibile del calcio". Sostenibilità che include "anche il nuovo stadio, che assicurerebbe maggiori incassi alle squadre e servizi migliori al pubblico, al quartiere e alla città. Per noi costruire un impianto a San Siro è di sicuro la prima scelta, ma se il dibattito pubblico che si sta avviando dovesse avere tempi troppo lunghi, o se il progetto già modificato ne uscisse stravolto, allora ci orienteremo su un piano B. Vogliamo un nuovo stadio e averlo è più importante rispetto a dove averlo" ha detto a Repubblica.

Intanto la sostenibilità a partire dai vostri conti: un 2021 chiuso con un rosso record di 245 milioni. Quest'anno come finirà?

"Quello dell'anno scorso era un risultato penalizzato da fattori straordinari: non solo la pandemia, ma anche l'interruzione dei rapporti contrattuali con il mister Conte, Nainggolan o João Mario. Quest'anno la perdita sarà più che dimezzata, diciamo attorno ai 100 milioni. Certo che i costi, specie quelli per i compensi della rosa, sono poco comprimibili".

Quindi bisogna aspettarsi altri anni di austerity all'Inter?

"In questo momento è corretto garantire una sostenibilità economica e finanziaria al club e se questo significa una riduzione dei costi andremo avanti in questo senso".

E come si conciliano i tagli con l'esigenza di essere competitivi in Serie A e nei tornei internazionali?

"La disciplina economico finanziaria deve essere sempre bilanciata dalla competitività sul campo".

Sul financial fair play, intanto, come Inter avete un problema con la Uefa.

"Anche Milan, Roma e Juve stanno dialogando con la Uefa su questo punto e in generale gli effetti della pandemia coinvolgono più di una trentina di club in tutta Europa. Per questo la Uefa, in uno spirito collaborativo e non punitivo, sta mettendo a punto i termini di un accordo transattivo in cui accompagnerà le squadre ai nuovi criteri di sostenibilità finanziaria".