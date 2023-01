"Un Campione del Mondo arriva in bianconero". Questo l'incipit della nota con cui l'Udinese ha ufficializzato in queste ore l'acquisto di Florian Thauvin, che si è legato ai friulani fino al 30 giugno 2025. Il francese arriva in Serie A all'età di 30 dopo aver vissuto due stagioni in Messico, nelle fila del Tigres. Cercherà di colmare il vuoto lasciato da Gerard Deulofeu, che dopo l'infortunio rimediato contro la Samp dovrà sottoporsi a un intervento di rinforzo capsulare al ginocchio destro al fine di incrementarne la stabilità .