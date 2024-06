Il Monza sceglie ufficialmente il nuovo allenatore: sarà Alessandro Nesta, che raccoglie l'eredità di Raffaele Palladino, passato alla guida della Fiorentina. Di seguito il comunicato ufficiale: "AC Monza comunica che dal 1/7/24 Alessandro Nesta sarà il nuovo allenatore della Prima Squadra biancorossa, con un contratto annuale più rinnovo automatico per un’altra stagione al raggiungimento di determinate condizioni. Al Monza ritrova Adriano Galliani dopo i dieci anni meravigliosi al Milan, per la sua prima esperienza da allenatore in Serie A!", si legge nella nota del club.