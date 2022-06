La Fiorentina comunica di aver rinnovato il contratto dell’allenatore Vincenzo Italiano e del suo staff fino alla stagione 2023-24, con opzione a favore del Club per la Stagione 2024-25. L'ex tecnico dello Spezia si lega quindi per altre due stagioni ai gigliati, come fatto ieri da Simone Inzaghi con l'Inter.

La società viola ha scelto di rafforzare il rapporto in essere con un accordo su un ulteriore anno e con un miglioramento delle condizioni economiche, con l’intenzione di identificare un percorso di crescita sulle basi della buona stagione appena conclusa, come scritto nella nota.