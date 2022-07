Adesso è ufficiale: Paulo Dybala è un nuovo giocatore della Roma. "I giorni che mi hanno portato a firmare questo contratto sono stati pieni di tante emozioni - ha detto l'argentino ai canali ufficiali del club giallorosso -. La velocità e la determinazione con cui la Roma ha dimostrato quanto mi voleva hanno fatto la differenza. Mi unisco a una squadra in crescita, un club che continua a porre solide basi per il futuro e un allenatore, José Mourinho, con cui sarà un privilegio lavorare. Da avversario ho sempre ammirato l'atmosfera creata dai tifosi romanisti, ora non vedo l'ora di salutarli indossando questa maglia". Per la Joya un contratto triennale.