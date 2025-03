Schierato da Runjaic un undici iniziale che fa a meno di Florian Thauvin, a spiegare l'assenza iniziale dell'attaccante francese dell'Udinese nella sfida di questo pomeriggio, attualmente in corso al Bluenergy Stadium contro il Verona, è Gökhan Inler, responsabile dell'area tecnica del club friulano che a DAZN ha detto: "Florian è un giocatore fondamentale per noi, ma da tempo accusava dolori alla fascia plantare. Abbiamo deciso insieme allo staff medico di concedergli un turno di riposo, anche in vista della pausa per le nazionali. Sarà pronto per le prossime partite".