È stato anche accostato all'Inter nella sessione estiva di calciomercato, alla fine Destiny Udogie ha firmato per il Tottenham di Antonio Conte, ma rimarrà per tutta la stagione all'Udinese. La situazione la commenta il dt dei friulani Marino: "C’è stata la sua cessione, anche se in realtà il difensore è rimasto con noi. Nella fattispecie siamo andati incontro al giocatore, attratto dalle sirene inglesi, ma che rimarrà un’altra stagione con noi per darci il contributo per il quale lo abbiamo prelevato dal Verona", ha concluso.