Tutto facile per il Milan nell'anticipo dell'11esima giornata contro il Monza. Rossoneri avanti già 2-0 all'intervallo grazie alla doppietta di Brahim Diaz (16' e 41'). Nella ripresa tris firmato da Origi al 65', cinque minuti dopo accorcia le distanze Ranocchia ma è Leao all'84' a mettere la firma sul definitivo 4-1 per i rossoneri. La squadra di Pioli aggancia momentaneamente il Napoli in testa alla classifica a quota 26 punti, mentre i brianzoli sono tredicesimi con 10 punti.