Nel corso del suo intervento in conferenza stampa alla vigilia di Verona-Torino, Paolo Vanoli ha risposto così a chi gli chiedeva i motivi delle difficoltà di dribblare della sua squadra: "Non uso il sito che usa lei, ne uso altri - la premessa del tecnico dei granata -. Lei parla di dribbling riusciti, ha ragione. Noi penultimi in classifica? L'ultima è l'Inter...Si è dato una risposta. Quindi evviva (ride, ndr). Noi siamo quarti per dribbling tentati e riusciti, puoi farne pochi e riuscirci. E poi va considerato il sistema di gioco: anche l'Inter ha un gioco corale e non individuale. Se non sbaglio la prima è la Juve, hanno preso giocatori bravi nell'uno contro uno".