Il presidente del Torino Urbano Cairo, parlando a margine della conferenza stampa al ministero del Turismo sulle iniziative per il Giro d’Italia, ha respinto le voci che parlavano della volontà di passare la mano alla guida del club granata: "Sto bene così. E’ da 17 anni che abbiamo il Torino e non ci abbiamo mai pensato», ha dichiarato il proprietario del club piemontese a chi ipotizzava un riassetto della proprietà granata. Cairo, inoltre, ha negato l’interesse a cercare un nuovo socio come recentemente fatto dalla famiglia Percassi per l’Atalanta: "Nel calcio, secondo me, guida uno solo e chi guida deve avere la totalità delle azioni – ha sostenuto il presidente granata -. E’ meglio avere una persona che decide".