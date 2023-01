Vittoria sofferta per l’Empoli nel monday night della 18esima giornata della Serie A. L’Empoli era in controllo del match fino al decimo minuto di recupero dopo il 90’, quando ha invece incassato il clamoroso pareggio. Ebuehi in avvio di ripresa aveva portato in vantaggio i toscani, poi in pieno recupero la rete del pareggio siglata da Colley, con Vicario che aveva tentato il miracolo salvo poi doversi arrendere alla ribattuta in rete del gambiano. Esulta Dejan Stankovic, ma dura poco perché la rete viene annullata per un fallo di mano di Gabbiadini. Da segnalare anche l’ammonizione rimediata da Marin, che era diffidato e dunque salterà la sfida contro l’Inter.