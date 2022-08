Al Napoli non riesce la fuga in vetta alla classifica. La formazione di Luciano Spalletti non va oltre lo 0-0 sul campo della Fiorentina e può dunque solo agganciare il gruppone delle formazioni al primo posto a quota 7 punti (Lazio, Torino, Atalanta, Roma e Milan). Primo punto, invece per il Lecce in casa contro l’Empoli: toscani avanti al 22’ con Parisi, poi al 40’ Strefezza ha firmato la rete del definitivo 1-1.