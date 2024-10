A seguito del grande successo della dodicesima edizione di "VIVA! La settimana per la rianimazione cardiopolmonare", promossa da Italian Resuscitation Council (IRC), società scientifica senza scopo di lucro riconosciuta al Ministero della Salute, che riunisce medici, infermieri e operatori esperti in rianimazione cardiopolmonare, il mese di ottobre si conclude con un’importantissima iniziativa promossa in collaborazione con la Lega Serie A.

In occasione della decima giornata di campionato, tutte le squadre scenderanno in campo per supportare la campagna. In occasione delle partite in programma da martedì 29 a giovedì 31 ottobre in tutti gli stadi sarà trasmesso sui maxi-schermi il video dell’iniziativa, mentre in televisione andrà in onda una grafica dedicata con lo slogan “Anche tu puoi aiutare a salvare una vita!” poco prima del fischio di inizio di ogni gara.

“Le manovre salvavita come il massaggio cardiaco e l’uso del defibrillatore devono essere insegnate agli studenti nelle scuole, ai ragazzi e ai tecnici che frequentano le strutture sportive, agli atleti stessi e, in genere a quanti più cittadini possibile” è il messaggio di Andrea Scapigliati, Presidente di Italian Resuscitation Council (IRC) “Le iniziative come questa sono fondamentali per generare curiosità e coinvolgimento da parte dei cittadini e porre le basi per una sempre più diffusa cultura del primo soccorso”.

Gli arresti cardiaci sono 400.000 ogni anno in Europa, di cui 60.000 circa in Italia e si stima che solo nel 58% dei casi chi assiste intervenga con le manovre salvavita (massaggio cardiaco, ventilazioni) e ancor meno con la defibrillazione. La sopravvivenza finale è di circa 8%. Insegnare a tutti a riconoscere un arresto cardiaco e le azioni da compiere, a partire dalla rapida attivazione dei soccorsi attraverso il 112/118 è essenziale in quanto la possibilità di sopravvivenza all’arresto cardiaco diminuisce del 10% per ogni minuto che passa.

Riassumendo: riconoscere un arresto cardiaco, attivare rapidamente i soccorsi attraverso il 112/118, iniziare il massaggio cardiaco e seguire le indicazioni del Defibrillatore semiautomatico (DAE).