Il Verona cade per sesta volta di fila, la seconda dall'insediamento in panchina di Salvatore Bocchetti: dopo il ko con il Milan, gli scaligeri si arrendono anche al Sassuolo, nel Monday Night match dell'undicesima giornata di campionato, illusi da una rete di lampo di Federico Ceccherini, al 2', poi riportati alla dura realtà dalla rimonta firmata Laurienté-Frattesi. L'Hellas, dunque, ora scende al penultimo posto in classifica, scavalcato dalla Samp, che ha battuto il fanalino di coda Cremonese. I neroverdi, invece, ritornano al nono posto.