Dacia Arena ancora una volta fatale per le milanesi. Dopo la vittoria per 3-1 contro l'Inter, l'Udinese piega con lo stesso risultato anche il Milan. Friulani in vantaggio al 10' con Pereyra, poi sul finale di primo tempo il pareggio rossonero con Ibrahimovic su calcio di rigore. Episodio decisamente dubbio, con il penalty che è stato anche fatto ribattere dopo il primo errore dello svedese dal dischetto.