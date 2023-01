La Lazio stravince il match dell'Olimpico che chiude la 19esima giornata di Serie A, rifilando un sonoro 4-0 al Milan di Pioli, reduce dalla sconfitta contro l'Inter in Supercoppa italiana. Gara senza storia con i biancocelesti padroni del match: in rete Milinkovic-Savic, Zaccagni, Luis Alberto e Felipe Anderson. La squadra di Sarri sale così a quota 37 punti, raggiungendo Inter e Roma in classifica, e portandosi a -1 dal secondo posto occupato proprio dal Milan. Più distaccata l'Atalanta a quota 35: sono cinque le squadre distanziate da soli tre punti in classifica dal secondo al sesto posto.