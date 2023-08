Gianluca Scamacca è pronto per calarsi nuovamente nella realtà del calcio italiano e si è mostrato entusiasta nel giorno delle visite mediche per il suo trasferimento all'Atalanta. "Contentissimo di tornare in Italia", le sue parole davanti alla clinica Villa Stuart. Questo è il suo umore nel giorno del ritorno nella sua città natale, Roma, per completare il passaggio alla Dea, che oltre a quella dell'Inter ha superato proprio la concorrenza dei giallorossi, che avevano lanciato Gianluca ai tempi delle giovanili prima che il suo girovagare per l'Europa ancora da teenager iniziasse.

"Ci vediamo lunedì, forza Atalanta". Questo è il messaggio lanciato ai tifosi bergamaschi, per un'Atalanta che con l'exe il neo-acquistoha decisamente rinfrescato un reparto offensivo che ora potrebbe veder scoppiare la coppia di punte colombiane che in questi anni hanno dato tante gioie ai tifosi:

Luca Pesenti