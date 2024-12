"Io non sono scaramantico, però la strada è lunga", ha detto Gianluca Scamacca a Sky Sport, a margine dei Gazzetta Sports Awards, dove è stato stuzzicato sul sogno scudetto. "Manca tutto il girone di ritorno e ancora qualche partita del girone d'andata. Per ora siamo lì, pensiamo partita dopo partita e alla fine tireremo le somme".

Pronunciate la parola scudetto nello spogliatoio?

"No. Non sono scaramantico, ma non la pronunciamo perché è ancora troppo prematuro farlo ed è giusto restare con i piedi per terra".