Intercettato dai microfoni di TMW a margine del convegno ‘Generazione S’, il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi si è concentrato anche sul match contro il Milan, di cui inevitabilmente l’Inter sarà spettatrice interessata: “Speravamo di vivere questa settimana, non si poteva desiderare di meglio che finire contro una squadra importante che si giocherà tanto. Noi l'affronteremo nel miglior modo possibile, con entusiasmo: ci piacerebbe finire in maniera positiva, sappiamo che sarà una partita difficile".

Aver vinto a Milano con l'Inter che cosa insegna?

"Nulla, nel calcio i mesi passati sono preistoria. Non importa cosa si è fatto in passato, noi speriamo di far ricordare quello che faremo domenica".

Vent'anni dopo può finire a rovescio per l'Inter rispetto al 5 maggio?

"Io mi limito a parlare del Sassuolo, non facciamo favori ad altri".