Vittoria per 1-0 valsa i quarti di finale di Coppa Italia alla Lazio di Maurizio Sarri che a margine del successo contro il Genoa è intervenuto ai microfoni di Mediaset, intervista durante la quale ha risposto su Matias Vecino, escluso dai convocati di questa sera per motivi disciplinari: "Non c’è niente da chiarire, vicenda di spogliatoio neanche tra le più clamorose ma la società, d’accordo con me, ha deciso per questa soluzione. Ne riparleremo tra qualche giorno, per ora la situazione è questa”.

"Vecino è un normale episodio da spogliatoio, neanche clamoroso. La società ha preso una decisione e io ero d'accordo. Non so se ci sarà modo di rimarginare, ma immagino che le possibilità ci siano, nonostante io abbia visto i dirigenti molto decisi" ha concluso.