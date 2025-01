Alla vigilia della sfida decisiva di Europa League contro l'Eintracht Francoforte, Claudio Ranieri non ha voluto approfondire le dinamiche di mercato che ruotano attorno alla Roma in questo periodo. Si è parlato a inizio gennaio del possibile colpo Davide Frattesi, poi mai affondato, e in seguito di potenziali uscite come quella di Nicola Zalewski, per cui si è interessata l'Inter oltre all'Olympique Marsiglia. Voci che il tecnico giallorosso ha preferito lasciare da parte per concentrarsi sul campo: "Non rispondo a domande sul mercato", ha detto senza giri di parole in conferenza stampa. Prima di ribadire il concetto a Sky Sport: "Siete stati bravissimi a non chiedermi di mercato, tanto sapete già tutto voi prima di me".