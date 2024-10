"La cosa migliore è allenarsi forte, stiamo lavorando per mantenere l'attenzione per 90 minuti", ha detto Tommaso Baldanzi alla vigilia della gara contro la Dinamo Kiev in programma per domani. Il centrocampista giallorosso, intervenuto a Sky, è tornato sulla prestazione fatta dalla Roma domenica scorsa in casa contro l'Inter, nello scorso turno di campionato: "Domenica abbiamo fatto una bella partita contro la squadra più forte della A, e poi abbiamo fatto degli errori".